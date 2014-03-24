عبور 1500 فلسطينى من معبر رفح خلال 48

واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، لعبور المعتمرين الفلسطينيين إلى الأراضي السعودية المقدسة، والطلاب والمرضى والمقيمين.

وجاء قرار السلطات المصرية بفتح معبر رفح لمدة ثلاثة أيام متصلة، بدأت مساء أمس الأحد، على أن تستمر حتى غداً الثلاثاء

> يأتي ذلك بشكل استثنائي، بعد إغلاق معبر رفح أسبوعين تقريباً، إذ عبر خلال 48 ساعة الأخيرة من فتح المعبر حوالي 1500 فلسطيني من الاتجاهين.

وقال مصدر أمني مسئول:” إن فتح مصر المعبر رفح استثنائياً سوف يستمر ثلاثة أيام فقط بدأت أمس الأحد ويغلق غداً الثلاثاء، مشيرًا إلى أن فتح المعبر جاء عقب اتصالات من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية في رام الله وتدخل شخصيات عربية كبيرة.