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عبور 1500 فلسطينى من معبر رفح خلال 48

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عبور 1500 فلسطينى من معبر رفح خلال 48 عبور 1500 فلسطينى من معبر رفح خلال 48

معبر رفح

واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، لعبور المعتمرين الفلسطينيين إلى الأراضي المقدسة، والطلاب والمرضى والمقيمين.

وجاء قرار السلطات المصرية بفتح معبر رفح لمدة ثلاثة أيام متصلة، بدأت مساء أمس الأحد، على أن تستمر حتى غداً الثلاثاء
> يأتي ذلك بشكل استثنائي، بعد إغلاق معبر رفح أسبوعين تقريباً، إذ عبر خلال 48 ساعة الأخيرة من فتح المعبر حوالي 1500 فلسطيني من الاتجاهين.

وقال مصدر أمني مسئول:” إن فتح المعبر رفح استثنائياً سوف يستمر ثلاثة أيام فقط بدأت أمس الأحد ويغلق غداً الثلاثاء، مشيرًا إلى أن فتح المعبر جاء عقب اتصالات من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية في رام الله وتدخل شخصيات عربية كبيرة.

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