زين السادات :القمة العربية القادمة في القاهرة دليل على ريادة مصر للمنطقة

أعرب مؤسس حركة “وحدة الصف المصري والعربي” زين السادات عن بالغ سعادته بموافقة وزراء الخارجية العرب على عقد القمة العربية المقبلة في مصر،والذي يؤكد على عودة الاستقرار واستعادة مصر لدورها الريادي في المنطقة.

وأشاد “زين” في تصريحات صحفية اليوم الإثنين بالقمة العربية المنعقدة حالياً بدولة الكويت الشقيقة وبالموقف المشرف من الدول العربية تجاه مصر ، وأثنى على موقف دولة الإمارات العربية الشقيقة التي تنازلت عن استضافة القمة العربية القادمة لمصر ، وهو الذي عبر عنه بأنه موقف الأشقاء الذي تمنيناه جميعاً منذ زمن طويل .

وأشار إلى أن المواقف المشرفة للدول العربية الآن هي بالفعل وحدة الصف العربي التي تنادي بها الحركة والتي كانت الهدف من إنشائها، ودعا الدول التي انحرفت عن مسار الوحدة العربية العودة إلي الصف العربي مرة أخرى قبل فوات الأوان.

وأكد “زين”على أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجميع من أجل التصدي لمحاولات الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على المنطقة ، خاصةً بعد ما آلت إليه المنطقة جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها عددا من الدول العربية .

ووصف مؤسس حركة “وحدة الصف المصري والعربي” التصريحات الإسرائيلية التي تعد فيها المسجد الأقصى جزءاً لا يتجزأ من أراضي إسرائيل بالبلطجة ، وحذر من أي مخططات إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود الذي يعتبر تصعيداً خطيراً ضد حرمة القدس.