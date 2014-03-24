عائلة البلتاجى تطلق موقعا لنشر أخباره ونجله”أنس” فى محبسهما

أطلقت عائلة محمد البلتاجى القيادى الا خوانى المحبوس على ذمة العيديد من القضايا،موقعا إليكترونيا باسمة،وذلك بدعوى نشر اخباره هو نجلة أنس”المحبوس ايضا فى القضية المعروفة اعلاميا بخلية ماريوت.

> الموقع الذى تم افتتاحة اليوم يضم حوارا مع زوجة البلتاجى باعتبارها اما مثالية،وتقارير عن سيرة حياته،وأخر عن ابنته الراحلة اسماء.