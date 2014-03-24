تشافى يرفض إدعاءات رونالدو بأن التحكيم كان وراء فوز برشلونة بالكلاسيكو

رفض تشافى هيرنانديز قائد نادى برشلونة الأسباني ادعاءات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد بأن التحيز التحكيمي كان وراء فوز الأول بالكلاسيكو الليلة الماضية 4/3 فى إطار الدوري الأسبانية.

وكان الحكم البرتو اونديانو قد احتسب ثلاث ركلات جزاء خلال المباراة واحدة لريال مدريد، واثنتين لبرشلونة، ليتمكن بذلك الفريق الكاتالوني من تقليص الفارق الذي يفصله عن طرفي الصدارة ريال مدريد وأتليتكو مدريد إلى نقطة واحدة.

وانتقد رونالدو الحكم عقب اللقاء واتهمه بأنه كان خائفا، ملمحا إلى أن قوى كانت تريد أن يبقى برشلونه فى السباق على اللقب.

وأعرب تشافي فى تصريحات لصحيفة ” ال لاجويرو” عن اعتقاده بأن رونالدو تسرع بشان تصريحاته بهذا الشأن، قائلا “لم أشاهد إعادة للمباراة، ولكنني اعتقد أن الحكم كان عادلا”.

وأضاف ” لقد أبلغوني فيما بعد أن ركلة الجزاء التي احتسبت لرونالدو كانت خارج المنطقة، ونحن عمليا لم نحتج، لكنني شاهدت ركلتي جزاء صحيحتين لنا”.

وأوضح أنه يتعين التركيز فى التحليل على أن برشلونة كان أفضل من ريال مدريد ولعب أفضل وأن النتيجة كانت لصالحه فى النهاية.