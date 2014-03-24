مغادرة 149 تلميذ مستشفى بلطيم المركزى بعد الاشتباه فى اصابتهم بتسمم غذائى

أعلن الدكتور عمرو قنديل ، وكيل أول وزارة الصحه للطب الوقائي ، عن مغادرة 149 تلميذ من مدرسة ٦٣ الجدية غرب دير الحامول محافظة كفر الشيخ مستشفى بلطيم المركزى بعد الاشتباه فى اصابتهم بتسمم غذائى اليوم ، حيث تم فحصهم ومناظرتهم للاطمئنان عليهم ، مشيرا الى وجود حالة واحدة فقط تحت الملاحظة بالمستشفي ، مؤكدا عدم حدوث أية مضاعفات لأى منهم.

أوضح “قنديل” ، أنه تم إرسال لجنة من الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ برئاسة الدكتورة لميس المعداوى ، مدير المديرية ، بتوجيه من الدكتور عادل عدوى وزير الصحه والسكان ، لمتابعة حالة التلاميذ، مشيرا الى اخذ عينات من الوجبه المدرسيه التى يتناولها تلاميذ المدرسه ، وكذلك تم اخذ عينه من المياه وقئ التلاميذ، لتحليلها للتأكد من سلامة العينات ومعرفة سبب ظهور الأعراض التى ظهرت على عدد قليل منهم.

وأضاف ” قنديل ” ان اللجنة قامت بمعاينة المكان الذى توجد به الوجبات المدرسية للتأكد من توافر الاشتراطات الصحيه به ، كما تم مراجعة تاريخ الوجبات المدرسيه للتأكد من صلاحيتها أيضا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت ،عن اشتباه اصابة عدد من التلاميذ اليوم بكفر الشيخ بأشتباه تسمم غذائى.