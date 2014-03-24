صورة - أتليتكو مدريد المتصدر، ولكن ..

رغم أن أتليتكو مدريد هو أكثر المستفيدين من نتيجة الكلاسيكو، إلا أن صدارته الليجا مهددة بسبب جدول مبارياته الأصعب عن منافسيه ريال مدريد وبرشلونة.

أتليتكو الآن يتصدر الليجا برصيد 70 نقطة متفوقا بالمواجهات المباشرة على ريال مدريد، ويأتي برشلونة ثالثا بـ69 نقطة.

ويتبقى تسع جولات على نهاية الليجا.

ويلعب كلا من ريال مدريد وبرشلونة خمس مباريات داخل الديار، مباراة أكثر من أتليتكو مدريد الذي يتبقى له أربع مباريات فقط على فيسنتي كالديرون.

وينتظر أتليتكو ثلاث مواجهات قوية خارج ملعبه أمام أتليتك بلباو في سان ماميس، وفالنسيا في الميستايا، وأخيرا برشلونة نفسه في كامب نو.

وقد تحسم الجولة الأخيرة هوية المتوج، حيث يستضيف برشلونة أتليتكو في كامب نو.