أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ملف - مناظرة المعلم vs طاهر .. برعاية FilGoal.com

Google+ Print
ملف - مناظرة المعلم vs طاهر .. برعاية FilGoal.com ملف - مناظرة المعلم vs طاهر .. برعاية FilGoal.com

خمس ملفات هامة ورئيسية، سيتعين على رئيس الأهلي المقبل فتحهم وإيجاد حلول لهم فور توليه مقاليد حكم القلعة الحمراء.

انتخابات مجلس إدارة الأهلي تقام يوم 28 مارس الجاري، ولذلك حرص FilGoal.com على معرفة خطط ورؤيا المرشحين لرئاسة المارد الأحمر "إبراهيم المعلم ومحمود طاهر" تجاهها.

الملف الأول، هو كيف سيتمكن الأهلي من تمويل نفسه بنفسه، ليصبح الأغنى في ومن بين الأغنى في العالم العربي، اضغط هنا.

الملف الثاني، يتعلق بمنشأت النادي والخدمة التي سيقدمها كل مرشح لأعضائه، كون هؤلاء الأعضاء هم الكتلة الانتخابية التي ستأتي بالرئيس إلى منصبه، اضغط هنا.

الملف الثالث، الأهلي ليس فقط ناديا لكرة القدم، فهناك رياضات أخرى يعد الأهلي موردا أساسيا لأبطالها ورجالها وهى في حاجة لخطة تطوير واهتمام، اضغط هنا.

الملف الرابع، اكتسب الأهلي شهرته العالمية بفضل كرة القدم، وهى العنصر الوحيد الذي يجتمع الأعضاء والجماهير على أهميته، ما هى خطط المرشحين للنهوض بكرة القدم الأهلاوية وتطويرها، اضغط هنا.

الملف الخامس، يتحدث فيه كل مرشح عن مميزاته الشخصية التي ستجعله قادرا على قيادة سفينة الأهلي، كما يوجه كلمة إلى منافسيه ومعارضيه، اضغط هنا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات