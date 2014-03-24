ملف - مناظرة المعلم vs طاهر .. برعاية FilGoal.com

خمس ملفات هامة ورئيسية، سيتعين على رئيس الأهلي المقبل فتحهم وإيجاد حلول لهم فور توليه مقاليد حكم القلعة الحمراء.

انتخابات مجلس إدارة الأهلي تقام يوم 28 مارس الجاري، ولذلك حرص FilGoal.com على معرفة خطط ورؤيا المرشحين لرئاسة المارد الأحمر "إبراهيم المعلم ومحمود طاهر" تجاهها.

الملف الأول، هو كيف سيتمكن الأهلي من تمويل نفسه بنفسه، ليصبح الأغنى في مصر ومن بين الأغنى في العالم العربي، اضغط هنا.

الملف الثاني، يتعلق بمنشأت النادي والخدمة التي سيقدمها كل مرشح لأعضائه، كون هؤلاء الأعضاء هم الكتلة الانتخابية التي ستأتي بالرئيس إلى منصبه، اضغط هنا.

الملف الثالث، الأهلي ليس فقط ناديا لكرة القدم، فهناك رياضات أخرى يعد الأهلي موردا أساسيا لأبطالها ورجالها وهى في حاجة لخطة تطوير واهتمام، اضغط هنا.

الملف الرابع، اكتسب الأهلي شهرته العالمية بفضل كرة القدم، وهى العنصر الوحيد الذي يجتمع الأعضاء والجماهير على أهميته، ما هى خطط المرشحين للنهوض بكرة القدم الأهلاوية وتطويرها، اضغط هنا.

الملف الخامس، يتحدث فيه كل مرشح عن مميزاته الشخصية التي ستجعله قادرا على قيادة سفينة الأهلي، كما يوجه كلمة إلى منافسيه ومعارضيه، اضغط هنا.