لماذا تواجه مصر منتخبات قوية؟ شوقي غريب يجيب

أوضح شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر أسباب مواجهة منتخبات أعلى من الفراعنة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفازت مصر على البوسنة وديا 2-0 في أول مباريات الفراعنة تحت قيادة شوقي غريب.

وتلعب مصر خلال شهر مايو المقبل وديا مع تشيلي، كما تفاضل بين مواجهة كولومبيا أو كوستاريكا أو الإكوادور.

وقال غريب لبرنامج "الملعب" على قناة "CBC2": "نلجأ إلى مواجهة منتخبات أعلى من منتخب مصر في التصنيف، ووصلت لكأس العالم من أجل تحقيق عدد من الإيجابيات".

وأوضح "هذا يفيد لاعبينا في استعادة الثقة المفقودة، كما أنه يعود علينا بالنفع فنيا لأننا نواجه منتخبات أقوى وأعلى منا في التصنيف".

وأتم "هذا بالإضافة إلى أنه يعود علينا في أن نرتقي بترتيبنا في تصنيف الفيفا".

وقفز المنتخب المصري 12 مركزا في تصنيف الفيفا لشهر مارس ليحتل المركز 26 عالميا والثالث على قارة إفريقيا.

ويأتي السبب وراء القفزة الكبيرة لمنتخب مصر هو التغلب على منتخب البوسنة الذي كان يحتل المركز الـ17 في تصنيف الشهر الماضي.