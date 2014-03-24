اتحاد الصحفيين والمراسلين يكرم عمال النظافة ويعلن تدشين فرع للإتحاد بسيناء

أقام اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء ، حفلا لتكريمهم نظير جهودهم فى خدمة الوطن ، وذلك بحضور اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء ، و المهندس محمد فهمى البيك رئيس مركز ومدينة العريش ، عبد القادر مبارك رئيس الاتحاد ، العميد محمد عبد المجيد ، رئيس قطاع شركة كير سيرفس للأمن والنظافة بالعريش ، ايهاب حسن عد الوها مدير عام الشباب والرياضة ، الدكتور خالد مسعد ، المستشار الاعلامى لجامعة سيناء ، محمد رستم ، مدير عام اذاعة شمال سيناء ، فتحى راشد مدير عام التموين والتجارة .

اشترك أيضاً في تلك الاحتفالية عدد من رؤساء النقابات المهنية ، والجمعيات ، ومنظمات المجتمع المدنى بشمال سيناء وعدد من الرموز السيناوية .

فى البداية قدم محمد سليم ، أمين عام اتحاد الصحفيين ، والمراسلين التحية للعاملين فى شركة النظافة لدورهم الفاعل فى خدمة البيئة والمجتمع، وطرح مبادرة مكونة من 4 نقاط هى

> - توفير وحدة سكنية من الاسكان القادم للعاملين فى شركة النظافة من الوافدين لتحقيق الاستقرار لهم ولأسرهم .

> - اختيار يوم فى العام لنزول القيادات ومنظمات المجتمع المدنى والمواطنين الى الشارع لتنظيفه ، والسعى الى تحويل مدينة العريش الى مدينة سياحية نظيفة .

- اهداء كل عامل نظافة كارت شحن قيمة 10 جنيهات على الأقل فى كل عيد لتمكينه من الاتصال أهله وذويه وتهنئتهم بالعيد .

> - نشر التوعية فى المجتمع بعدم لصق ملصقات الدعاية الانتخابية على الجدران فى مدينة العريش وباقى مدن المحافظة للحفاظ عليها نظيفة وعدم تشويهها ، وذلك اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة .

وأعلن ، أنه سيتم تدشين اتحاد الصحفيين والمراسلين فى سيناء خلال الاحتفال أعياد تحرير سيناء فى 25 أبريل المقبل تحت رعاية اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء ، وبحضور نقيب الصحفيين المصرى ورئيس اتحاد الصحفيين العرب .

أشاد العميد محمد عد المجيد ، رئيس قطاع شركة كير سيرفس للأمن والنظافة بالعريش ، باللفتة الكريمة من اتحاد الصحفيين والمراسلين وتكريم العاملين فى شركة النظافة وتقدير عملهم فى خدمة المجتمع .

وأعلن الاعلامى عادل رستم ، رئيس جمعية حدوتة للتنمية ، تضامن منظمات المجتمع المدن والجمعيات الأهلية من أجل نظافة المدينة والمحافظة.

وأكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور ، محافظ شمال سيناء ، أنها فكرة جيدة من اتحاد الصحفيين والمراسلين بتكريم جامعى القمامة .

وأعلن المحافظ تجاوبه مع مبادرة رئيس اتحاد الصحفيين والمراسلين ومطاله لصالح العاملين فى النظافه ، مشيرا الى أن المطلب الرئيسى هو تعاون الأفراد والمواطنين مع أسرهم من أجل تغيير نظرة المجتمع نحو هؤلاء الرجال ودعمهم فى آداء عملهم .

> وفى نهاية الحفل قام اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء ، وعبد القادر مبارك ، رئيس اتحاد الصحفيين والمراسلين ، بتكريم العاملين فى النظافة ، وعلى رأسهم العميد محمد عبد المجيد ، رئيس قطاع شركة كير سيرفس للأمن والنظافة بالعريش ، الشحات محمد حسنين قاسم المدير التنفيذى ، وعدد من المشرفين والسائقين والعاملين فى النظافة