مجمع لتحويل المخلفات إلي وقود في عرب العليقات بالقليوبية

قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، انه تم إنشاء أكبر مجمع للتخلص من النفايات الطبية الخطرة بقرية عرب العليقات بمساحة 4 ألاف متر وبتكلفة 6,2 مليون جنيه لخدمة محافظات القليوبية ، والجيزة ، وحلوان ، والبحيرة ، ودمياط ، والغربية.

واضاف انه تم الانتهاء من كافة انشاءات المصنع الذى سيقوم بانتاج الوقود الصلب من المخلفات والنفايات وتحويل النفايات الى وقود بديل يستخدم فى انتاج الاسمنت كبديل للسولار وللوقود المستخدم حاليًا.

وتابع المحافظ ان المصنع انشىء تطبيقا لاتفاقية التعاون مع شركة “لافارج ” للأسمنت والوكالة الألمانية(GIZ) للمساهمة في القضاء على أزمة المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود يستخدم في إنتاج الأسمنت كبديل للوقود لتوفير الطاقة خاصة في ظل الأزمة المستمرة للسولار.

ونوه محمد طلعت غالى مديروحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة ، إلى أن إنتاج الوقود البديل سيبدأ فى اغسطس المقبل بطاقة 40 طن يوميا حيث ان المصنع سيستقبل يوميا ما لايقل عن 250 طن قمامة حيث سيتم استخدم الوقود الجديد بديلا عن الكهرباء والسولار مشيرا الى ان المحطة تقع على مساحة 8 افدنه بمنطقة عرب العليقات بابو زعبل مضيفا انه سيتم انشاء محطة وسيطة حديثة لتجميع النفايات بالخصوص بتكلفة قدرها 5 ملايين جنيه مجهزة بالحاويات والمعدات الضخمة.

في سياق متصل قال الدكتور زكريا عبد ربه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ان المجمع الجديد يضم 7 محارق ويستوعب كافة المخلفات الطبية الخطرة بمستشفيات المحافظة والمحافظات المجاورة للتخلص منها بطريقة صحية آمنة. وأضاف أنه تم إعتماد 600 الف جنيه لإنشاء غرف التخزين والمكاتب الإدارية لخدمة المجمع لتكتمل المنظومة بالإعلان بأن محافظة القليوبية خالية من إلقاء المخلفات الطبية بطريقة عشوائية والتعامل معها بإسلوب علمي يحافظ علي البيئة موضحا ان هذ الموضوع كان يمثل أزمة كبيرة لان محارق المستشفيات لم تكن مؤهلة بالشكل المطلوب الذي يساعدنا من التخلص من كل النفابات الطبية بطريقة أمنة تضمن الحفاظ علي البيئة ومنع إنتشار الأمراض عن طريق العبث بها أو إعادة إستخدمها من قبل بعض ضعاف النفوس مشيرا أنه يتم حاليا تجميع النفايات الطبية من المستشفيات ونقلها بالسيارات للمجمع الجديد.