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أصاله تبدأ تسجيل أول أغانى ألبومها مع الملحن زياد الطويل

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أصاله تبدأ تسجيل أول أغانى ألبومها مع الملحن زياد الطويل أصاله تبدأ تسجيل أول أغانى ألبومها مع الملحن زياد الطويل

تبدأ اليوم الفنانة أصاله تسجيل أولى أغانى ألبومها الجديد مع الملحن زياد الطويل،وهى واحدة من مجموعة أغنيات يقدمانها معا .
> وسبق أن تعاونت أصاله مع زياد بالعيديد من الأعمال ،ومنها”قلبى بيرتحلك”،”أسكت بقى”،”حبك هادى”،وغيرها.
> ومن ناحية اخرى أكدت أصاله فى تغريدة لها اليوم عن انها سترد في الوقت المناسب على بعض الأغبياء، وقالت:” مكن أحكي براحتي؟ عم فكر أعمل شي أنا مو مقتنعه فيه بس لسه عم فكر”.
> وأضافت:” سأرد في الوقت المناسب وأفضل أن أرد بصوتي وحضوري في أقرب وقت على بعض الأغبياء ونحمد الله أنهم قلة عدداً ونفس”.
> يذكرا ن الفنانة ميادة الحناوى هاجمت أصاله بقوة بسبب موقفها المعارض لنظام بشار الأسد،ووصفتها بانها مثل الثعبان.

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