أصاله تبدأ تسجيل أول أغانى ألبومها مع الملحن زياد الطويل

تبدأ اليوم الفنانة أصاله تسجيل أولى أغانى ألبومها الجديد مع الملحن زياد الطويل،وهى واحدة من مجموعة أغنيات يقدمانها معا .

> وسبق أن تعاونت أصاله مع زياد بالعيديد من الأعمال ،ومنها”قلبى بيرتحلك”،”أسكت بقى”،”حبك هادى”،وغيرها.

> ومن ناحية اخرى أكدت أصاله فى تغريدة لها اليوم عن انها سترد في الوقت المناسب على بعض الأغبياء، وقالت:” مكن أحكي براحتي؟ عم فكر أعمل شي أنا مو مقتنعه فيه بس لسه عم فكر”.

> وأضافت:” سأرد في الوقت المناسب وأفضل أن أرد بصوتي وحضوري في أقرب وقت على بعض الأغبياء ونحمد الله أنهم قلة عدداً ونفس”.

> يذكرا ن الفنانة ميادة الحناوى هاجمت أصاله بقوة بسبب موقفها المعارض لنظام بشار الأسد،ووصفتها بانها مثل الثعبان.