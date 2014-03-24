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احتراق سيدة أنجبت طفلًا سفاحًا من زوج إبنتها بالمنوفية

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احتراق سيدة أنجبت طفلًا سفاحًا من زوج إبنتها بالمنوفية احتراق سيدة أنجبت طفلًا سفاحًا من زوج إبنتها بالمنوفية

صورة أرشيفية

عثر أهالى قرية كفر الخضرة بالباجور بمحافظة المنوفية على جثة سيدة فى العقد الرابع من عمرها متفحمة داخل حجرتها بالمنزل بعد أيام من أنجابها طفل سفاحا من زوج إبنتها بعد علاقة أثمة بينهما لسنوات وأنقذ الأهالى الطفل المولود.

حيث إنتقل فريق من النيابة العامة لمكان الواقعة برئاسة أحمد الضبع مدير نيابة  الباجور  ومحمد ممدوح وكيل النيابة لمعاينة الجريمة حيث تلاحظ تفحم سها .م 40 سنة بغرفة نومها اثر قيام مجهولين باشعال النار بها انتقاما لفعلتها وتشير أصابع الاتهام لأقاربها حيث أن النيران بدأت وانحسرت داخل الغرفة.

فيما عثر الاهالى على الطفل المولود على قيد الحياة وقد انتقل المعمل الجنائى لمعاينة موقع الحريق ورفع اثاره فيما تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وكشف الجناة .

 وكان محمد ممدوح وكيل نيابة الباجور حقق فى واقعة قيام ابراهيم ص نجار مسلح 27 سنة بمعاشرة حماته سها .م 40 سنة جنسيا وإنجابه منها سفاحا دون علم زوجته واعترف المتهم باستمراره فى إقامة تلك العلاقة المحرمة مع والدة زوجته منذ فترة الخطوبة وعندما علمت الام بحملها من زوج ابنتها المتهم حاولت التخلص من الجنين الا ان محاولاتها بائت بالفشل وقامت مؤخرا بوضع مولودها من جراء تلك العلاقة .

ومن جانبها رفضت أبنتها اتهام والدتها وزجها بالزنا وتم إخلاء سبيلهما من سرايا النيابة وتحرر عن الواقعة محضر رقم 1525 لسنة 2014 ادارى الباجور.

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