بدر عبدالعاطي تعليقًا على حكم جنايات المنيا : القضاء المصري مستقل تماما

شدد السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، على أن القضاء المصري مستقل استقلالا تماما، مؤكدا احترام أحكام القضاء واستقلاليته.

وقال عبد العاطي – في تصريح لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) – إن “فصل السلطات يعد واحدا من المبادئ الأساسية لأي ديمقراطية حديثة، ولذلك فأنا لا يمكنني التعليق على الحكم.”

وقال إنه يجب تسمية الأشياء بمسمياتها، وهذا حكم من الدرجة الأولى، وبالطبع فإن هناك إجراءات قانونية واجبة، والحكم لا يعد نهائيا لأنه سيذهب إلى محكمة النقض لإعادة النظر فيه ومراجعته بالكامل.

وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت إصدار العديد من الأحكام من قبل محاكم من الدرجة الأولى، وعندما يذهب الحكم لمحكمة النقض أو الاستئناف، وتمت إعادة النظر في هذه الأحكام وتم إلغاء أو تقليل غالبيتها.

وصدر الحكم على خلفية اتهامات لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان بالمنيا بالاعتداء على منشآت عامة ومركز شرطة مطاي وقتل نائب مأمور المركز والشروع في قتل عدد من الضباط والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها وحرق المركز وإتلاف محتوياته.

أ ش أ