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إصابة 67 طالب بتسمم فور تناول التغذية المدرسية بكفر الشيخ

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إصابة 67 طالب بتسمم فور تناول التغذية المدرسية بكفر الشيخ إصابة 67 طالب بتسمم فور تناول التغذية المدرسية بكفر الشيخ

صورة أرشيفية

أصيب 67 طالب، من طلاب الصف الرابع والخامس الإبتدائى، بمدرسة الجدية، بغرب تيرة، بالحامول، بمحافظة كفر الشيخ، بالتسمم نتيجة تناول وجبات البسكويت المدرسية المخصص للتغذية.

 وأصيب الطلاب بحالات قيئ وإسهال، نتيجة تناول وجبة البسكويت المخصصة للتغذية من المدرسة، وعلى الفور قامت أكثر من 10 سيارات إسعاف من بلطيم والحامول لنقلهم الى مستشفى بلطيم المركزى وهى الاقرب إليهم.

وانتقل على الفور  المهندس حسن دخيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى  مستشفى بلطيم  للإشراف على عمليات الاسعاف، وتجمع أهالى الطلاب للاطمئنان على أبنائهم

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