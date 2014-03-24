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تمرد جبهة “شاهين” تهاجم موسي و البرادعي

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تمرد جبهة “شاهين” تهاجم موسي و البرادعي تمرد جبهة “شاهين” تهاجم موسي و البرادعي

عبد العزيز

 

استنكر محمد عبد العزيز ، أحد مؤسسي حملة “تمرد” ، الحملات الاعلامية التي تروج ، أن “صباحي” ، هو مرشح الإخوان في الانتخابات الرئاسية المقبلة .

كما هاجم عبد العزيز ، البرادعي و موسي ، عندما ذكرا موتفقتهم علي استكمال مرسي لفترته الرئاسية الأولي .

و قال عبد العزيز ، علي حسابه علي “فيسبوك” ، “هما نسيوا أن في لقاء تلفزيوني مع السيد عمرو موسى – وهو احد المقربين الان من المشير – ايام حكم المعزول مرسي انه قال ان هو والدكتور البرادعي مع ان مرسي يكمل مدته وان الوحيد داخل جبهة الانقاذ الرافض ان مرسي يكمل مدته هو حمدين صباحي .. قالك حمدين مرشح الاخوان !!!! … ما اللي يقول كده يبقى يا غبي يا بيستغبى ” .

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