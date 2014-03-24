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جوارديولا: البوندزليجا اللقب الأهم لبايرن

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جوارديولا: البوندزليجا اللقب الأهم لبايرن جوارديولا: البوندزليجا اللقب الأهم لبايرن

برلين، (إفي): صرح الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، بأن لقب البوندزليجا هو الأهم بالنسبة لفريقه، علما بأن الفريق البافاري سيضمن التتويج باللقب حال فوزه أو تعادله غدا أمام هيرتا برلين في الجولة الـ27 من البطولة.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين قال جوارديولا: "بطولة الدوري الألماني هي اللقب الأكثر أهمية"، مبينا أنه سيشعر بالسعادة والفخر عندما يضمن فريقه اللقب.

ومن المعروف أن رئيس المجلس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينز رومينيجه، قد أعلن منذ بدء الموسم الكروي الحالي أن لقب "البوندزليجا" هو الهدف الرئيسي للفريق الذي ينافس أيضا على بطولة الكأس المحلية ودوري الأبطال الأوروبي.

ويناصر جوارديولا فكرة الاحتفال باللقب على الفور وعدم تأجيل الاحتفالات إلى نهاية الموسم

الكروي مثلما حدث الموسم الماضي عندما كان يديره المدرب الألماني يوب هاينكس.

وسافر البايرن اليوم بكامل لاعبيه إلى العاصمة الألمانية برلين استعدادا للقاء الغد، ويثق في أنه سيتوج باللقب ويعود بعد غد الأربعاء إلى مدينة ميونيخ لكي يحتفل به.

يشار إلى أن بايرن ميونيخ يتربع على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم برصيد 74 نقطة، بفارق 23 نقطة عن بروسيا دورتموند صاحب الوصافة.

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