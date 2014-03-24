أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تنس - نادال يرفض الدكتوراة الفخرية من جامعة إسبانية

Google+ Print
تنس - نادال يرفض الدكتوراة الفخرية من جامعة إسبانية تنس - نادال يرفض الدكتوراة الفخرية من جامعة إسبانية

بالما (إسبانيا)، (إفي): أعلنت جامعة جزر البليار الإسبانية اليوم السبت أن لاعب التنس المصنف الأول عالميا رافايل نادال، قد رفض الحصول على جائزة الدكتوراة الفخرية من الجامعة.

وبحسب ما أوضحه رئيس الجامعة جورينس أوجيت في بيان، فقد تلقى رسالة من لاعب التنس أبلغه فيها أنه "نظرا للآراء التي تناقلتها الصحف حول ترشيحه للدكتوراة الفخرية، وما أثارته من جدل ونقاش إعلامي يعتقد أنه قد يلحق الضرر بالجامعة، فإنه يرفض عرض ترشيحه، في الوقت الذي يبدي فيه امتنانه للتفكير به لهذا الشرف".

وشدد مجلس إدارة الجامعة في البيان على أنه "لا يزال يعتقد بأنه شخص يستحق هذا الشرف، وأنه يشرف في الوقت نفسه جامعة جزر البليار.

وقالت الجامعة إنها ستعقد غدا مؤتمرا صحفيا للتحدث عن تفاصيل أكثر تتعلق بالأمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع