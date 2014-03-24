تنس - نادال يرفض الدكتوراة الفخرية من جامعة إسبانية

بالما (إسبانيا)، (إفي): أعلنت جامعة جزر البليار الإسبانية اليوم السبت أن لاعب التنس المصنف الأول عالميا رافايل نادال، قد رفض الحصول على جائزة الدكتوراة الفخرية من الجامعة.

وبحسب ما أوضحه رئيس الجامعة جورينس أوجيت في بيان، فقد تلقى رسالة من لاعب التنس أبلغه فيها أنه "نظرا للآراء التي تناقلتها الصحف حول ترشيحه للدكتوراة الفخرية، وما أثارته من جدل ونقاش إعلامي يعتقد أنه قد يلحق الضرر بالجامعة، فإنه يرفض عرض ترشيحه، في الوقت الذي يبدي فيه امتنانه للتفكير به لهذا الشرف".

وشدد مجلس إدارة الجامعة في البيان على أنه "لا يزال يعتقد بأنه شخص يستحق هذا الشرف، وأنه يشرف في الوقت نفسه جامعة جزر البليار.

وقالت الجامعة إنها ستعقد غدا مؤتمرا صحفيا للتحدث عن تفاصيل أكثر تتعلق بالأمر.