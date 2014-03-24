رئيس "عين شمس": نحرص على تعزيز التبادل الثقافى مع الدول العربية

قال الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة حرصت على إقامة مهرجان الشعوب والذى يشارك فيه 12 دولة عربية وأفريقية وآسيوية، من أجل تعزيز التبادل الثقافى للأنشطة الثقافية والحضارية بين الطلاب.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس خلال كلمته بافتتاح المهرجان بدار الضيافة بالجامعة اليوم، أن فكرة المهرجان تجسد مدى التلاحم والمشاركة الفاعلة بين الطلاب المصريين والوافدين، لافتا إلى أن مصر البلد الثانى لهؤلاء الطلاب.

وتفقد عيسى المعارض الطلابية والأنشطة المختلفة للدول المشاركة بفعاليات المهرجان، كما قامت الجامعة بتقديم المأكولات المصرية والعربية التى قدمتها بعض الوفود.

من جهة أخرى استقبلت الجامعة الطلاب على انغام الطبل البلدى وسط فرحة عارمة من طلاب المهرجان.