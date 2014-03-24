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عاملون بمطار القاهرة يطالبون رئيس الوزراء بإصلاح كوبرى عزبة النخل

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وجه عدد من العاملين بمطار القاهرة الدولى رسالة إلى الدكتور إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، يطالبوه فيها بالإسراع فى عملية إصلاح وترميم كوبرى عزبة النخل، والذى يعد الطريق الأيسر والأقصر إلى منازلهم، والتى يواجهون صعوبة بالغة فى الوصول إليها منذ انهيار الكوبرى.

وقال كرم مهران، أحد العاملين بالمطار لـ"اليوم السابع"، إنه وعدد من زملائه بعثوا برسالة إلى دكتور إبراهيم محلب قالوا فيها "يرجى تكرم سيادتكم بالعلم بأنه منذ حادث انهيار كوبرى عزبة النخل، ونحن فى مأساة شديدة، لصعوبة الوصول إلى منازلنا علاوة على الزحام الشديد فى هذه المنطقة، ومنذ ذلك التاريخ حضرت شركة المقاولون العرب فترة قصيرة وانصرفت بعد زيارة سيادتكم دون إنجاز أى شىء وبقى الوضع كما هو عليه، ونحن فى معاناة شديدة للوصول إلى أعمالنا بمطار القاهرة الدولى، حيث لا يوجد بديل للكوبرى سوى الطريق الدائرى بالمرج أو كوبرى عين شمس، لذا نرجو من سيادتكم التوجيه بسرعة إصلاح الكوبرى رحمة بنا وبأولادنا".

وأضاف "مهران" أنه وزملاءه يأملون خيرا فى رئيس الوزراء الذى يتوقعون سرعة استجابته لنداء أهالى المنطقة المتضررين من انهيار الكوبرى.
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