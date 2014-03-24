"الاختطاف القسرى" تسلم "تقصى الحقائق" ملفا عن اختفاء الفتيات

سلمت رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى اليوم، الاثنين، لجنة تقصى الحقائق المكلفة من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، تقارير خاصة بحالات الخطف والاحتفاء القسرى التى تم رصدها من خلال الرابطة بعد ثورة 30 يونيو ومرفق معها نسخة من المحاضر الرسمية.

وقال إبرام لويس مؤسس الرابطة فى بيان اليوم، إن الرابطة تجرى بشكل دائم لقاءات مع أعضاء اللجنة وتأمل إيجاد حلول جذرية لمعالجة هذا الملف وإصدار توصيتها النهائية بإلزام مؤسسات الدولة فى تطبيق القانون وإعادة الفتيات المختطفات والمختفيات إلى ذويهم ومعاقبة المستبدين والمتورطين فى تلك الجرائم.