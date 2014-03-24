حبس نهي العمروسي و 9 آخرين 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة حيازة مخدرات

قال مصدر قضائي بنيابة حوادث وسط القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، أن النيابة أمرت بحبس الفنانة نهى العمروسى، والمخرج عمرو فاروق و 9 متهمين آخرين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتعاطى المواد المخدرة .

و وجهت النيابة للمتهمين، عدد من التهم منها حيازة وإحراز المواد المخدرة وإدارة مكان لبيع وترويج المخدارت على الشباب .

وأنكر المتهمين، أمام النيابة، جميع الاتهامات الموجه لهم وأصرت الفنانة نهى العمروسى والمخرج عمرو فاروق صاحب مكان الواقعة على إجراء تحليل لهم بالطب الشرعى لاثبات صحة أقوالهم .

كانت التحقيقات ، كشفت أنه تم القبض على الفنانة نهى العمروسى ، خلال الحملة التى قام بها عدد من أفراد القسم بمنطقة الزمالك، حيث وردت معلومات لقسم الشرطة عن وجود “جاليرى” مشبوه، وبعد متابعته ومداهمته تم القبض على عدد من الشباب والفتيات وبحوزتهم مواد مخدرة، ولكن المفاجأة كانت أن الفنانة نهى العمروسى موجودة وسط هؤلاء الشباب وبعد القبض عليهم تم وضعهم بغرفة الحجز داخل القسم، وحرر محضر 3375 جنح قصر النيل بالواقعة وجارى التحقيق مع المتهمين .