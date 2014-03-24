أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حبس نهي العمروسي و 9 آخرين 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة حيازة مخدرات

Google+ Print
حبس نهي العمروسي و 9 آخرين 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة حيازة مخدرات حبس نهي العمروسي و 9 آخرين 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة حيازة مخدرات

نهي العمروسي

قال مصدر قضائي بنيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، أن النيابة أمرت بحبس الفنانة نهى العمروسى، والمخرج عمرو فاروق و 9 متهمين آخرين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتعاطى المواد المخدرة .

و وجهت النيابة للمتهمين، عدد من التهم منها حيازة وإحراز المواد المخدرة وإدارة مكان لبيع وترويج المخدارت على الشباب .

وأنكر المتهمين، أمام النيابة، جميع الاتهامات الموجه لهم وأصرت الفنانة نهى العمروسى والمخرج عمرو فاروق صاحب مكان الواقعة على إجراء تحليل لهم بالطب الشرعى لاثبات صحة أقوالهم .

كانت التحقيقات ، كشفت أنه تم القبض على الفنانة نهى العمروسى ، خلال الحملة التى قام بها عدد من أفراد القسم بمنطقة الزمالك، حيث وردت معلومات لقسم الشرطة عن وجود “جاليرى” مشبوه، وبعد متابعته ومداهمته تم القبض على عدد من الشباب والفتيات وبحوزتهم مواد مخدرة، ولكن المفاجأة كانت أن الفنانة نهى العمروسى موجودة وسط هؤلاء الشباب وبعد القبض عليهم تم وضعهم بغرفة الحجز داخل القسم، وحرر محضر 3375 جنح قصر النيل بالواقعة وجارى التحقيق مع المتهمين .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا