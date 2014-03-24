أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

جون كيري يزور مقر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي

Google+ Print
جون كيري يزور مقر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي جون كيري يزور مقر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي

جون كيري

قام اليوم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والذي يرافق الرئيس الأمريكي باراك أوباما في جولته الأوروبية والمملكة العربية بأول زيارة له لمقر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي.

وذكر بيان للخارجية الأمريكية فى واشنطن أن كيرى التقى مع أمين عام المنظمة الدولية أحمد اوزموزو الذي أعرب عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للمنظمة خاصة فيما يتعلق بمهمة إزالة الأسلحة الكيماوية في سوريا.

من جانبه أكد كيري أن الولايات المتحدة وروسيا اعتمدتا بصورة كبيرة على قدرات المنظمة أثناء المناقشات التي تمت حول إزالة الأسلحة الكيماوية السورية ، غير أنه أشار إلى انه تم حتى الآن إزالة خمسين بالمائة فقط من تلك الأسلحة.

وأعرب كيري عن أسفة إزاء تخلف النظام السوري عن الالتزام بموعد إزالة كافة المواد الكيماوية المطلوبة وهو 15 مارس الحالي ، مشيرا إلى ضرورة تحقيق هذا الهدف بأسرع وقت ممكن نظرا للتحديات الجسام الناتجة عن الأزمة في سوريا. وقال إن هذه المرة الأولى التي يتم فيها إزالة أسلحة دمار شامل من دولة وفقا لمثل تلك الإجراءات.

كما أعرب الوزير الأمريكي – في الوقت نفسه – عن أمله فى أن تكون نفس الدوافع التي دفعت روسيا للمشاركة في الجهود لإزالة الأسلحة الكيماوية السورية مازالت موجودة نظرا لأن مثل تلك الأسلحة تمثل تحديا دوليا كبيرا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما