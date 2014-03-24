جون كيري يزور مقر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي

قام اليوم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والذي يرافق الرئيس الأمريكي باراك أوباما في جولته الأوروبية والمملكة العربية السعودية بأول زيارة له لمقر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي.

وذكر بيان للخارجية الأمريكية فى واشنطن أن كيرى التقى مع أمين عام المنظمة الدولية أحمد اوزموزو الذي أعرب عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للمنظمة خاصة فيما يتعلق بمهمة إزالة الأسلحة الكيماوية في سوريا.

من جانبه أكد كيري أن الولايات المتحدة وروسيا اعتمدتا بصورة كبيرة على قدرات المنظمة أثناء المناقشات التي تمت حول إزالة الأسلحة الكيماوية السورية ، غير أنه أشار إلى انه تم حتى الآن إزالة خمسين بالمائة فقط من تلك الأسلحة.

وأعرب كيري عن أسفة إزاء تخلف النظام السوري عن الالتزام بموعد إزالة كافة المواد الكيماوية المطلوبة وهو 15 مارس الحالي ، مشيرا إلى ضرورة تحقيق هذا الهدف بأسرع وقت ممكن نظرا للتحديات الجسام الناتجة عن الأزمة في سوريا. وقال إن هذه المرة الأولى التي يتم فيها إزالة أسلحة دمار شامل من دولة وفقا لمثل تلك الإجراءات.

كما أعرب الوزير الأمريكي – في الوقت نفسه – عن أمله فى أن تكون نفس الدوافع التي دفعت روسيا للمشاركة في الجهود لإزالة الأسلحة الكيماوية السورية مازالت موجودة نظرا لأن مثل تلك الأسلحة تمثل تحديا دوليا كبيرا.