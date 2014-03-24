أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إعادة محاكمة المتهمين فى أحداث يناير بالسويس.. خلال أسبوعين

Google+ Print
إعادة محاكمة المتهمين فى أحداث يناير بالسويس.. خلال أسبوعين إعادة محاكمة المتهمين فى أحداث يناير بالسويس.. خلال أسبوعين

صورة أرشيفية

قال حلمي مرسي، أحد محامي أسر شهداء ثورة  يناير بالسويس، أن محكمة النقض بالقاهرة أرسلة، ملف قضية قتل المتظاهرين إلى محكمة السويس لتحديد موعد لإعادة المحاكمة بناء على قرارها صباح اليوم الأثنين قبول طعن أسر الشهداء على الحكم ببراءة المتهمين بشكل رسمي.

وأضاف حلمي مرسي، فى تصريحات صحفية أن قرار تحديد إعادة المحاكمة وأولي جلساتها سيتم تحديده فى غضون أسبوعيين، موضحًا أن هناك إحتمالات أن تنظر الجلسات والمحاكمة بالسويس بدلا من التجمع الخامس كما حدث من قبل لدواعي أمنية.

كانت محكمة جنايات السويس التى كانت تعقد جلستها بمحكمة التجمع الخامس لدواعي أمنية ، قررت فى سبتمبر 2013 براءة جميع المتهمين بالقضية المتهم فيها 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه، بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا