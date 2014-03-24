إعادة محاكمة المتهمين فى أحداث يناير بالسويس.. خلال أسبوعين

قال حلمي مرسي، أحد محامي أسر شهداء ثورة يناير بالسويس، أن محكمة النقض بالقاهرة أرسلة، ملف قضية قتل المتظاهرين إلى محكمة السويس لتحديد موعد لإعادة المحاكمة بناء على قرارها صباح اليوم الأثنين قبول طعن أسر الشهداء على الحكم ببراءة المتهمين بشكل رسمي.

وأضاف حلمي مرسي، فى تصريحات صحفية أن قرار تحديد إعادة المحاكمة وأولي جلساتها سيتم تحديده فى غضون أسبوعيين، موضحًا أن هناك إحتمالات أن تنظر الجلسات والمحاكمة بالسويس بدلا من التجمع الخامس كما حدث من قبل لدواعي أمنية.

كانت محكمة جنايات السويس التى كانت تعقد جلستها بمحكمة التجمع الخامس لدواعي أمنية ، قررت فى سبتمبر 2013 براءة جميع المتهمين بالقضية المتهم فيها 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه، بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير.