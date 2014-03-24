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فينجر يلغي مؤتمره الصحفي بسبب الهزيمة أمام تشيلسي

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فينجر يلغي مؤتمره الصحفي بسبب الهزيمة أمام تشيلسي فينجر يلغي مؤتمره الصحفي بسبب الهزيمة أمام تشيلسي

(/أ ش أ/) - ألغى المدير الفني لأرسنال أرسين فينجر مؤتمره الصحفي قبل مباراة الفريق يوم الثلاثاء مع سوانزي، مقرا بأن "هزيمة تشيلسي لاتزال تؤثر عليه".

وخسر أرسنال أمام تشيلسي 6/0 في مباراة قلصت آمال المدفعية في الخروج بدرع الدوري مع نهاية الموسم.

وكانت المباراة التي لعبت على ملعب ستامفورد بريدج هي الألف لفينجر وهو على رأس القيادة الفنية لأرسنال.

وبعد الخسارة يوم السبت، تحدث فينجر للصحفيين واعترف بأنه مشوش بسبب الخسارة.

وقال فينجر: "شعرنا أننا على استعداد جيد، ولكن ذلك لم يظهر خلال المباراة. بعد 20 دقيقة كانت المباراة قد انتهت وكانت أمسية طويلة وحزينة".

وأضاف "هذا أمر محير لأننا هزمنا بالأساس دون الشعور بأنه كان لدينا أي فرصة."

وتابع "فريقنا جيد، ولكن ما حدث أمام تشيلسي، يجب أن نفكر في الأمر بعمق لأنها ليست المرة الأولى ويجب أن نرد على ماحدث بشكل مناسب يوم الثلاثاء".

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