بالصور.. وزير الإسكان لمغتصبى الشقق السكنية بـ 15 مايو: الدولة ستسترد كل وحدة أخذت غصبا

تفاجىء الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال خروجه من مبنى جهاز مدينة 15 مايو لبدء جولة فى عدد من المواقع بالمدينة، بعدد من المواطنين الذين استولوا على بعض الوحدات السكنية بالمدينة فى فترة الانفلات الأمنى يطلبون منه تقنين أوضاعهم، وتمليكهم الوحدات، نظرا لعلمهم أن هناك تنسيقا حاليا بين الجهاز والشرطة لاسترداد الوحدات، فسأل الوزير أحدهم:كيف حصلت على هذه الوحدة؟.. فأجاب: “اشتريتها من اللى كسرها”.. فقال له الوزير: تعلم أنها مغتصبة ومع ذلك اشتريتها، الدولة ستسترد كل وحدة أخذت غصبا، فهذه الظاهرة إذا كانت تتمثل فى 450 وحدة فى مدينة 15 مايو، فلدينا آلاف الوحدات المغتصبة بباقى المدن الجديدة، وستسترد كاملة، فلن نقنن وضعا خاطئا، ولن نفرط فى أراضى الدولة، أو وحداتها السكنية.

ونصح الوزير أصحاب هذه الوحدات بإخلائها، والتقدم للحصول على وحدة سكنية من الوحدات التى أعلن عنها صندوق التمويل العقارى، بصورة قانونية.