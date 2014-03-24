قاضي إعدام 529 .. حَكم على سارق “عباية” 30 عاما وقاتل85سنة .. وبرّأ جميع المتهمين بقتل المتظاهرين

تقرير | مصطفى رمضان

حكم اليوم رئيس جنايات بني سويف المستشار سعيد يوسف صبري حكمًا – وصف من جانب حقوقين بالقاسي – حيث قضى باحالة أوراق 529 متهما بالعنف عقب فض رابعه “للمفتى لاستطلاع رأيه في اعدام المتهمين .

ورصدت ONA أبرز أحكام القاضي يوسف صبري في الفترة الماضية التي جاء أبرزها السجن 30 عاما لمتهم بسرقة “عباية” و15 لمتحرش و85 لقاتل صديقه .

السجن 30 عاما لشخص سرق “جلباب حريمي” من أحد المحال

في 15 يناير 2013 عاقب المستشار سعيد يوسف صبري متهما بسرقة ملابس نسائية من أحد المحال بالسجن 30 عاما “15 عاما على السرقة و15 عاما أخرى على حيازة سلاح أبيض” أثناء السرقة.

وصدر الحكم في أول جلسة ومن دون الاستماع للدفاع وتلبية طلباتهم، وفقا للإجراءات القضائية المعتادة، ووقعت مشادة بين المحامين والقاضي الذي لم يتح لهم حينها فرصة الدفاع عن المتهم، بل فوجئوا بأن الحكم مكتوب مسبقا من أول جلسة، وقام المحامون على إثر ذلك بالتصعيد واعتصموا داخل المحكمة.

السجن المشدد 15 سنة لنقاش تحرش بطالبة ثانوي ببني سويف

في 6 مايو 2013 أصدر حينها المستشار سعيد يوسف صبري حكما بمعاقبة محمد كمال محمد فرج 24 سنة يعمل نقاش متهم في أول قضية تحرش جنسي بالصعيد، بالسجن المشدد 15 عامًا، لقيامه بالتحرش بطالبة بالصف الثاني الثانوي بمدينة بني سويف.

المستشار سعيد صبري يبرئ جميع المتهمين بقتل متظاهري ثورة يناير “بينهم مدير الأمن السابق”

في 15 يناير 2013 أصدر المستشار سعيد يوسف صبري حكمًا ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بمحافظة بني سويف، وهم مدير أمن بني سويف السابق وثلاثة من معاونيه إلى جانب سبعة من ضباط المباحث بالمحافظة، ورفض جميع الدعاوى المدنية المقامة من المجني عليهم وتغريمهم 200 جنيه أتعاب محاماة.

أحكام بالسجن المشدد 18 و30 و85 عاما على ثلاثة متهمين بقتل شخص

في 16 سبتمبر 2013 أصدر المستشار سعيد يوسف صبري، رئيس محكمة جنايات بنى سويف حكما بالسجن المشدد على سيدة -30 سنة وعاطل 18 سنة وصديقه 85 سنة لقيامهم بقتل عامل موبليا وإصابة ابن عمه فى أجزاء مختلفة بجسمه وخطفهما من امام محلهما بأبراج الأوقاف بمدينة بنى سويف واحتجازهما داخل منزل القتلة بحي الغمراوي بسبب تشابه القتيل فى الشكل مع شخص قام بقتل نجل لأم فى مشاجرة وقعت بينهما استخدموا خلالها الاسلحة النارية الخرطوش والبيضاء وألزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.

إعدام 529 شخصا متهمين في أحداث عنف بمركز مطاي بالمنيا

وحكم اليوم 24 مارس 2014 في وقت سابق اليوم الاثنين، أصدر القاضي سعيد يوسف صبري، رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، حكما بإحالة أوراق 529 متهما في أحداث العنف التي أعقبت فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاي إلى مفتي الجمهورية، وتم عقد الجلسة بدون حضور المتهمين والمحامين.

وصدر الحكم بعد جلستين، الأولى لم تستغرق سوى 20 دقيقة، والثانية أصدر فيها القاضي حكمه بدون حضور متهمين أو محامين عنه، لتكون هي أول قضية يصدر فيها حكما بالإعدام دون الاستماع إلى الدفاع أو شهود أو حتى فض أحراز القضية، كما أنه أيضا أول حكم يصدر رغم قيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد المحكمة في جلستها السابقة.

ووفقا للإجراءات القانونية كان يتعين وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد، وهو ما لم يفعله القاضي، ليعيد بذلك إلى الأذهان ثلاثة من أحكامه الشهيرة التي سبق رصدها، وفق مصادر قضائية.