كيف تحولت كيم كردشيان إلى Piggy

يبدو أن حلم Kim Kardashian بالظهور على غلاف مجلة "Vogue" شكّل كابوساً بالنسبة إلى فئة كبيرة من الناس والنجوم الذين انتقدوا المجلة على اختيارها السيء.

لكن الأمور لم تقف عند حدّ النقد، إذ تناول أولئك الموضوع بسخرية، وحوّلوا صورة Kim وخطيبها Kanye West إلى صورة الثنائي "Kermit" و"Piggy" بطريقة مضحكة، كما تمّت إضافة تعديل بسيط على اسم المجلة لتُصبح "Vague" بدلاً من "Vogue".

وفي سياق متّصل قام الممثل James Franco، البالغ من العمر 35 عاماً، بالتلاعب بالصورة على الفوتوشوب، إذ وضع رأسه مكان رأس Kanye ورأس صديقه Seth Rogan مكان رأس العروس Kim . وقد نالت الصورة بعدما نشرها على صفحته الخاصّة على موقع إنستغرام أكثر من 230 ألف إعجاب حتى الآن.

يُذكر أنّ Kim كانت ظهرت مع خطيبها على غلاف شهر نيسان لمجلة "Vogue" الخاصّة بالأزياء.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"