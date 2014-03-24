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البدرى وهمام يغادران القضاء العالى بعد زيارة “حسن حمدى”

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البدرى وهمام يغادران القضاء العالى بعد زيارة “حسن حمدى” البدرى وهمام يغادران القضاء العالى بعد زيارة “حسن حمدى”

حسن حمدى

 

غادر الكابتن حسام البدرى وماهر همام، دار القضاء العالي بعد زيارة استمرت ما يقرب من الـ 30 دقيقة جمعتهم بالكابتن حسن حمدى حرصا خلالها النجمين علي التأكيد له أنه قامة كبيرة وأن ما يحدث لن يؤثر علي تاريخة المشرف في خدمة وتحديداً النادى الأهلي علي مدار السنوات الماضية وأنهما واثقين من أن جميع الاتهامات هى محل افتراءات علية ونقلا له تحية العديد من اللاعبين الذين أكدوا له أنهم واثقين من أن جميع الاتهامات باطلة.

وكان المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل وافق علي اقتراح إحدى القيادات الأمنية بوضع حسن حمدى رئيس النادى الأهلي بقسم شرطة عابدين، وذلك بعدما تقرر نقله إلى سجن المزرعة بطرة وذلك نظراً لقربة من دار القضاء العالي وسرعة إحضاره باكراً إلى المبنى.

 

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