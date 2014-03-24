القوات المسلحة تحذر من استغلال اسم المشير السيسي في جمع التبرعات والنصب على المواطنين

قال المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي أن الأجهزة الأمنية رصدت خلال الأيام الماضية قيام مجموعة من الأشخاص بتأسيس حملة شعبية لترشيح المشير عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية ، لها منسقين بكل محافظة ، بأعداد تصل إلى 1500 عضو ، حيث قامت تلك المجموعة بعقد العديد من المؤتمرات فى محافظات مختلفة ، بهدف حث المواطنين على الإشتراك فى الحملة ، وتحصيل مقابل هذا الإشتراك مبلغ يتراوح من 125 إلى 200 جنيها .

> وأضاف المتحدث في بيان له قبل قليل أن الحملة بدأت في منح أعضائها ” كارنيه ” يحمل شعار وزارتى الداخلية والدفاع ، يثبت العضوية ، وأقنعت المشتركين أنها ستقدم لهم مزايا عديدة ، وتخفيضات بنسبة 50% على الخدمات التى تقدمها “محلات ومطاعم وفنادق” ترفع شعار الحملة ، إلى جانب استغلال اسم المشير السيسى فى الإستيلاء على قطعة أرض بمساحة 8 فدان فى المقطم مخصصة للجمعيات التعاونية.

وفى هذا السياق تؤكد القوات المسلحة على التحذير للمواطنين من الأشخاص الذين يحاولون إستغلال إسم المشير السيسى القائد العام للقوات المسلحة ، فى جمع تبرعات ، أو الحصول على مزايا مادية أو عينية بالمخالفة للقانون .

وحذر المتحدث كل من يحاول إستغلال إسم القوات المسلحة وقادتها ، تحت مسمى دعم الحملة الإنتخابية للمشير السيسى سوف يضع نفسه تحت طائلة القانون ، ونناشد المواطنين الشرفاء ضرورة الإبلاغ الفورى عن أى شخص يسلك هذا الطريق .