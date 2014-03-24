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العثورعلى جثة فتاة بإحدى الترع و بها آثار طعنات بأسيوط

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العثورعلى جثة فتاة بإحدى الترع و بها آثار طعنات بأسيوط العثورعلى جثة فتاة بإحدى الترع و بها آثار طعنات بأسيوط

صورة أرشيفية

عثر أهالى قرية بنى سميع التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط على جثة طالبة بالأزهر بإحدى الترع بالقرية وبها 10 طعنات ومخنوقة بإيشارب.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير المباحث الجنائية بأسيوط، إخطاراً من من الرائد محمد عصامى، رئيس مباحث مركز شرطة أبو تيج يفيد عثور الأهالى عى جثة بإحدى الترع بقرية بنى سميع التابعة لمركز أبو تيج.

وبالانتقال تبين وجود جثة الفتاة وتبين أنها لفتاة تدعى “إيمان .ع . م ” طالبة بالأزهر ومقيمة بقرية بنى سميع وبها 10 طعنات ومخنوقة بإيشارب.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة رئيس المباحث والنقباء مصطفى طلعت أبودومة وعلاء أشرف وأحمد المسيرى، ودلت التحريات أن مرتكب الواقعة هو “حازم . أ . م ” 20 سنة فران”هارب ” وذلك بعد اعتراف شقيقه وشقيقته الذين أوضحوا أنه ارتكب الواقعة بعد محاولته التعدى علي المجنى عليها جنسياً ولكنها رفضت .

تم تحرير محضر بذلك وجار ملاحقة المتهم الهارب لضبطة .

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