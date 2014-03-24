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”العدل” تدرس تقرير تقصى الحقائق قبل مخاطبة الاستئناف لندب قضاة للتحقيق

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”العدل” تدرس تقرير تقصى الحقائق قبل مخاطبة الاستئناف لندب قضاة للتحقيق ”العدل” تدرس تقرير تقصى الحقائق قبل مخاطبة الاستئناف لندب قضاة للتحقيق

وزير العدل نير عثمان

قال المستشار عبدالعظيم العشري، رئيس المكتب الفنى لوزير العدل، و رئيس مكتب الإعلام بوزارة العدل، إن المستشار نير عثمان وزير العدل، تسلم صباح اليوم الإثنين، تقرير تقصى الحقائق من رئاسة الجمهورية، لندب قضاة للتحقيق فى مضمونه.

وأوضح العشري، خلال تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن وزير العدل لم يبت الى الآن فى القضاة الذين سيتم انتدابهم للتحقيق فى التقرير، مضيفاً أنه سيقوم بدراسة ما جاء فيه أولاً، للوقوف على ماجاء فيه من أدلة وحقائق حتى يتم تقديم الجانى للعدالة.

وأشار رئيس المكتب الفنى لوزير العدل، الى أن وزير العدل سيرسل خطابا إلى محكمة الاستئناف لندب قضاة للتحقيق فيما تضمنه تقرير تقصى الحقائق بشأن أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة فور الانتهاء من دراسة التقرير.

وكان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت قد أحال تقرير تقصى الحقائق الى وزارة العدل ، مخاطبا الوزير بندب قضاه للتحقيق فى مضمونه .

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