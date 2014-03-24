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تعليق إضراب أطباء مطروح البيطريين عن العمل انتظارا للاستجابة لمطابهم

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تعليق إضراب أطباء مطروح البيطريين عن العمل انتظارا للاستجابة لمطابهم تعليق إضراب أطباء مطروح البيطريين عن العمل انتظارا للاستجابة لمطابهم

علق الأطباء البيطريين بمحافظة مطروح، اليوم ، إضرابًهم عن العمل بالتزامن مع دعوى الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين، إليه أمس ،حيث شمل الإضراب ديوان عام المديرية والإدارات الفرعية والوحدات البيطرية والمجازر الواقعة بنطاق المحافظة والتي تضم 8 إدارات، و16 وحدة بيطرية و9 مجازر، للمطالبة بالكادر والتكليف.

جاء تعليق الأطباء البيطريون بمطروح، لإضرابهم ومعاودة العمل بجميع الإدارات التابعة لهم، انتظارًا لقرار الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين بالقاهرة.

وأكد نقيب الأطباء البيطريين بمحافظة مطروح، الدكتور علاء الدمياطي، أن البيطريين شريك أساسي في المنظومة الصحية في ، بدءًا من أنفلوانزا الطيور وحتى حمى الوادي المتصدع، والمعروف منذ القدم أن المدرسة الوقائية تسبق المدرسة العلاجية، مؤكدًا أن أسباب إضرابهم هو عدم موافقة الحكومات المتعاقبة على كادر الأطباء البيطريين، وعدم تكليف خريجي الطب البيطري، بالرغم من وجود عجز شديد في عدد الأطباء البيطريين بقطاعات الدولة المختلفة.

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