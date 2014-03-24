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مشادات بين العاملين ببريد كفر الشيخ وبين المواطنين بعد غلق 136مكتب

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مشادات بين العاملين ببريد كفر الشيخ وبين المواطنين بعد غلق 136مكتب مشادات بين العاملين ببريد كفر الشيخ وبين المواطنين بعد غلق 136مكتب

شهد مكتب بريد كفر الشيخ الرئيسي ،ومكتب الحركة بالمحافظة ،اليوم ، مشادات بين الراغبين في تلقى الخدمات من البريد من المواطنين وبين العاملين بالبريد ،ونصح رضا عبدالمنعم، المنسق العام للنقابة المستقلة العاملة بالبريد بعدم الإحتكاك بالمواطنين ومحاولة إقناعهم أن الإضراب لمصلحة المواطن قبل أن يكون في مصلحة العاملين بالبريد .
> وأكد عبدالمنعم، أن ماردده رئيس هيئة البريد لاصحة له لأن جميع مكاتب البريد بكفر الشيخ ال136 ومكتب الحركة مغلق تماما وليس 30% من مكاتب البريد كما أدعى لتكون محافظة كفر الشيخ الأولى على مستوى الجمهورية في غلق مكاتب البريد والحركة .
> وأضاف قائلاً :”نحن مستمرون في اضرابنا عن العمل وإعتصامنا لحين الإستجابة لمطالبنا وهو اقرار 250جنيه لكل عامل من العاملين بالبريد واقرار ال7% بالإضافة للإقالة رئيس الهيئة”،
> وعلى جانب أخر تعالت صيحات المواطنين الراغبين في تلقى الخدمات من البريد سواء أصحاب المعاشات أوالراغبين في ارسال الخطابات المتعددة أوصرف الحوالات او المتقدمين للحصول على وظائف بمحكمة كفر الشيخ .

وشهدت مكاتب البريد مشادات كبيرة وتدافع بالأيدي بين العاملين بالبريد والراغبين في تلقى الخدمة لإعتراض الأهالي على غلق مكاتب البريد .

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