الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار اعتباراً من الثلاثاء لغاية الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن تتأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي ابتداء غد الثلاثاء نتيجة لتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي ممتد من البحر الأحمر ومصاحبا معه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وتحرك تشكلات مختلفة من السحب قادمة من الغرب باتجاه الدولة.

وذكر المركز في بيان له اليوم ان الطقس سيكون مغبراً وغائما جزئياً وتزداد كميات السحب تدريجياً على بعض المناطق الغربية والجزر قد تكون ركامية على الجبال شرقا بعد الظهر ويحتمل سقوط بعض الأمطار.. ونتيجة لتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا على غرب الدولة في المساء والليل يوم الثلاثاء تزداد فرصة سقوط الأمطار وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق والبحر مضطرب وشديد الاضطراب أحيانا في الخليج العربي وبحر عمان خاصة مع وجود السحب.

واشار المركز الى ان حدة حالة عدم الاستقرار الجوي على الدولة تزداد يوم الأربعاء نتيجة لتعمق آخر في امتداد المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا على الدولة حيث تزداد وتتكاثر السحب على أغلب مناطق الدولة ويتخللها السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة والرعد والبَرَد أحيانا ..كما تنشط الرياح نظرا لوجود السحب لتصبح قوية السرعة تكون مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق الداخلية والمكشوفة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والبحر سيكون مضطربا بوجه عام وشديد الاضطراب أحيانا خاصة مع وجود السحب في الخليج العربي وبحر عمان.

ومن المتوقع أن تستمر فرصة سقوط الأمطار يوم الخميس خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وتخف كميات السحب تدريجيا اعتبارا من ليل الخميس وصباح يوم الجمعة مع احتمال سقوط بعض الأمطار على المناطق الشمالية والشرقية.

ودعا المركز الى الابتعاد عن أماكن جريان الأودية وأماكن تجمع مياه الأمطار وتوخي الحيطة والحذر في حالة وجود البرق وسقوط البَرَد والرياح القوية المثيرة الرمال والأتربة خاصة يوم الأربعاء .

> كما حذر من ارتياد الخليج العربي وبحر عمان نظراً لاستمرار اضطرابهما خلال هذه الفترة.

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