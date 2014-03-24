ضبط تشكيل عصابى للإتجار في المخدرات بالمنوفية

تمكنت مباحث بركة السبع من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين للاتجار فى المواد المخدرة بقرية الدبابية وبحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات وتم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث بركة السبع بضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة ومكون من اسامة على وردة -31 سنة- عاطل مسجل شقى خطر فرض سيطرة وسبق اتهامه فى 10 قضايا مخدرات وحيازة سلاح نارى ، وعلاء محمد وردة -29 سنة- عاطل ومسجل شقى خطر وسبق اتهامه فى 18 قضية مخدرات ، ويسرى بلاقيطى -36 سنة- عاطل ومقيمين قرية الدبايبة دائرة المركز ، بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 48 قطعة حشيش.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار ، وباشرت النيابة التحقيق .