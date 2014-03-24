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أعدّي الفاصولياء مع البطّ المشوي

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أعدّي الفاصولياء مع البطّ المشوي أعدّي الفاصولياء مع البطّ المشوي

المقادير:
- 1800 غرام من صدر البط
- 300 غرام من الفاصولياء البيضاء
- 5 حبّات من الطماطم
- 250 غراماً من جبن «ماسكربون»
- 100 غرام من الثوم المفروم
- 300 غرام من الهليون الصغير
- 200 غرام من الجزر صغير الحجم
- 200 غرام من البروكولي
- 100 غرام من البقدونس المفروم
- 300 غرام من خل البلسميك
- ملح وفلفل، حسب الرغبة
- زيت زيتون، حسب الرغبة

طريقة التحضير:
1- يوضع البط في صينية بفرن سبق تسخينه لمدّة 15 دقيقة، ثم يسكب خل البلسميك فوقه.
2- تسلق الفاصولياء بالماء المملّح لمدّة 25 دقيقة، ثم توضع في الخلاط مع البقدونس، ويضاف الملح حسب الرغبة.
3- توضع الخضراوات الأخرى (البروكولي والجزر الصغير والهليون) في الماء المغلي على النار.
4- يخلط في قدر منفصلة كلّ من الثوم والجبن والملح والفلفل.
5- طريقة التقديم: يقدّم البط فوق الفاصولياء المهروسة، وإلى جانبه الخضراوات وخليط الجبن.

(هذه المقادير تكفي لأربعة أشخاص).

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