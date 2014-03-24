أعدّي الفاصولياء مع البطّ المشوي

المقادير:

- 1800 غرام من صدر البط

- 300 غرام من الفاصولياء البيضاء

- 5 حبّات من الطماطم

- 250 غراماً من جبن «ماسكربون»

- 100 غرام من الثوم المفروم

- 300 غرام من الهليون الصغير

- 200 غرام من الجزر صغير الحجم

- 200 غرام من البروكولي

- 100 غرام من البقدونس المفروم

- 300 غرام من خل البلسميك

- ملح وفلفل، حسب الرغبة

- زيت زيتون، حسب الرغبة

طريقة التحضير:

1- يوضع البط في صينية بفرن سبق تسخينه لمدّة 15 دقيقة، ثم يسكب خل البلسميك فوقه.

2- تسلق الفاصولياء بالماء المملّح لمدّة 25 دقيقة، ثم توضع في الخلاط مع البقدونس، ويضاف الملح حسب الرغبة.

3- توضع الخضراوات الأخرى (البروكولي والجزر الصغير والهليون) في الماء المغلي على النار.

4- يخلط في قدر منفصلة كلّ من الثوم والجبن والملح والفلفل.

5- طريقة التقديم: يقدّم البط فوق الفاصولياء المهروسة، وإلى جانبه الخضراوات وخليط الجبن.

(هذه المقادير تكفي لأربعة أشخاص).

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