ما حقيقة منع برنامج لمايا دياب على شاشة النهار؟

انتشرت أمس أنباء عن خلافات بين الفنانة مايا دياب والقائمين على قناة "النهار"، بعد رفضهم عرض الموسم الجديد من برنامجها "هيك بنغني" على الرغم من تصوير حلقات منه.

مصادر مقربة من مايا دياب، نفت في اتصال مع "سيدتي نت" ما يشاع، مؤكدة أنه لا يوجد أية مشاكل بين مايا وقناة "النهار"، وأنّ ثمة علاقة احترام متبادلة تربط بينهما.

وأوضحت المصادر أن أولى حلقات البرنامج صوّرت يوم الجمعة الماضي، وهناك حلقة أخرى سيتم تصويرها نهاية الأسبوع الجاري، ليصبح الموسم الرابع جاهزاً للعرض قريباً.