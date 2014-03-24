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تأجيل دعوى وقف عرض مسلسل الريان لـ 21 يونيو المقبل للاطلاع

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تأجيل دعوى وقف عرض مسلسل الريان لـ 21 يونيو المقبل للاطلاع تأجيل دعوى وقف عرض مسلسل الريان لـ 21 يونيو المقبل للاطلاع

مسلسل الريان

قرر خبير المعالجة الدرامية بالمحكمة الاقتصادية تأجيل نظر دعوى عرض مسلسل “الريان” لجلسة 21 يونيو المقبل للاطلاع على المستندات.

كان ورثة رجل الأعمال الراحل فتحي الريان، مؤسس مجموعة شركات “الريان”، قد أقاموا الدعوى رقم 894 لسنة 4 قضائية، ضد كل من شركة بركة “ديزاين” منتجة المسلسل، وشيرين عادل مخرجة العمل، ومؤلفى وكاتبى السيناريو حازم الحديدى ومحمود البزاوى، لافتقار المسلسل للمعلومات الحقيقية عن حياة أسرة الريان- حسب دعواهم.

فيما كان أحمد راشد، المستشار القانونى لورثة فتحى الريان، قد أكد أنه ثبت يقينا بعد عرض المسلسل على شاشات الفضائيات أنه تناول الجوانب الشخصية والأسرية لمورث المدعين، واتسمت معالجاته بالافتقار إلى المعلومات وبعدم الاطلاع على الجوانب الشخصية، وذلك لقصوره عن الرجوع إلى مصدر معرفة ذلك، وهم المدعون والشخصيات العامة القريبة منه والذين عاصروه، إلا أن المعلن إليهما الثالث والرابع آثرا أن يصيغا وجهة نظرهما فى سيناريو وحوار مسلسل “الريان” ولم يبحثا عن معلومات دقيقة من مصادرها

يذكر أن الدائرة التاسعة مستأنف بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار فرج عبد الغنى، قد أحالت دعوى منع إعادة عرض مسلسل “الريان” إلى خبير معالجة درامية.

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