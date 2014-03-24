هيئة الطيران المدني الأمريكي “FAA” تجدد شهادة مصر للطيران

تمكنت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية من تجديد شهادة اعتماد هيئة الطيران المدني الفيدرالي الأمريكي FAA بعد اجتيازها وبنجاح التفتيش السنوي للهيئة وهي الشهادة التي حصلت عليها الشركة لأول مرة عام 2010

وقال المهندس هشام ناصر، رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ,استقبلت الشركة وفد من مفتشي الهيئة الفيدرالية بدأ المفتشون جولتهم بالإطلاع علي الإدارات المختلفة بالشركة والتأكد من سير العمل بكفاءة ، وشمل التفتيش العديد من أنشطة الشركة فيما يخص أعمال الجودة والصيانة اليومية والصيانة الدورية ومخازن العدد والآلات والمكتبة الفنية وعمرة الوحدات.

وأضاف حضر الطيار سامح الحفني، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الإجماع الختامي للتفتيش واستمع لما أبداه المفتشون من تعليقات إيجابية على المستوى الفني للعاملين والإمكانيات المتطورة , وكذلك التطور الذي تشهده الشركة عاما بعد عام , صرح الحفنى أن شركة الصيانة تعد إحدى كبرى شركات الصيانة بالمنطقة وتمتاز بدرجة عالية من الاحترافية كما يمتاز أبناؤها بقدرات فنية متميزة وروح تنافسية تمكنهم من العمل في مختلف الظروف وهو ما أثبتوه على مدار السنوات السابقة مما جعلهم يستحقون بجدارة الإشادة من الجميع .

وأشاد مفتشو هيئة الطيران المدني الفيدرالي الأمريكي بمدي تطابق الإجراءات المتبعة مع التشريعات الملزمة وكذلك كفاءة الأطقم الفنية من حيث تطبيق المهام المطلوبة ومدي كفاءتهم في تطبيق القواعد المنظمة والتشريعات الصادرة عن الشركة والهيئة وإلتزامهم بها , كما أضاف المفتشون أن الهدف الرئيسي من التفتيش هو الاطمئنان على سلامة الطائرات المسجلة بالولايات المتحدة والتي تهبط بمطاراتها .