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مصرع وإصابة 20 في حادث تصادم بين 6 سيارات ببني سويف

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مصرع وإصابة 20 في حادث تصادم بين 6 سيارات ببني سويف مصرع وإصابة 20 في حادث تصادم بين 6 سيارات ببني سويف

شهد الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف ،حادثا مروعا ـ صباح اليوم ـ أمام قرية جزيرة أبو صالح بحدود مركز ناصر فى المحافظة ، بالطريق الصحراوي الشرقي ( الطريق الحر ) بين 4 سيارات وسيارتي نقل أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين ، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وقامت بنقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى بني سويف العام .

تلقى اللواء إبراهيم هديب ، مدير أمن بني سويف إخطارا بوقوع حادث تصادم بين 6 سيارات ، أجرة 6142 و. ط . ج . وسيارة رقم 103753 ملاكي المنيا ، وسيارة رقم 33813 ملاكي المنيا ، وسيارة رقم 2436 نقل المنيا ، وسيارة رقم 900 ملاكي الإسماعيلية ، على الطريق الصحراوي الشرقي عند النفق المواجه لقرية جزيرة أبو صالح ، أسفر عن سقوط إحداها من أعلى الطريق .

وأسفر الحادث عن مصرع كل من محمد محمود كامل،  محقق قانوني بمحكمة بني سويف ، يقيم خلف نادي المعلمين بمدينة بني سويف ، علاء صلاح محمد ـ محافظة المنيا ، عبد الناصر عبد التواب ـ قرية إهناسيا الخضراء بمركز بني سويف ، مبروك عيد حامد ـ قرية بني سليمان الشرقية بمركز بني سويف ، أحمد سعد يونس ـ قرية الدوية بمركز بني سويف ، محمد سيد قطب ـ حي الغمراوي بمدينة بني سويف ، محمد سالم حسين ـ مقيم بمدينة بني سويف .

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من محمد رمضان محمد ، وليد رمضان يوسف ، أشرف هندي محمد ، جلال سعد يونس ، عمرو عبد الحميد محمد ، ميلاد راضي نسيم ، إيهاب إبراهيم جلال ، خالد عبد المغيث هوبر ، مصطفى حسن سعيد ، محمد حجازي مليجي ، نجلاء عوض يونس ، محمد عبد الفتاح ، طه عباس طه ، زينب عوض عبد الحميد ، محمد محمد نخيلي .

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