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كوستاكورتا: سيدورف يأخذ ميلان من سيء لأسوأ

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كوستاكورتا: سيدورف يأخذ ميلان من سيء لأسوأ كوستاكورتا: سيدورف يأخذ ميلان من سيء لأسوأ

(/ أ ش أ /) - يرى أليساندرو كوستاكورتا نجم دفاع ميلان أن الأمور في الفريق لم تتحسن مع المدرب الهولندي كلارنس سيدورف، بل تسير من سيء إلى أسوأ.

وكان سيدورف الذي يبلغ من العمر 37 عاما قد تولى تدريب ميلان في يناير الماضي خلفا للمدير الفني السابق ماسيمليانو أليجري، غير أن الفريق لازال في المركز الـ12 في ترتيب الدوري الإيطالي.

وقال النجم الشهير لقناة سكاي سبورت إيطاليا: "سيدورف لا يؤدى عملا جيدا منذ تولى مسؤولية تدريب الفريق".

وتابع "الحقيقة هي أنني لا أري أن سيدزرف يؤدى مهمته بطريقه صحيحة، كما أن الجماهير واللاعبين وحتى رئيس النادي ليسوا راضين عن خططه فيما يتعلق بالفريق " .

ثم استدرك "لكن المنطق يقول إنه يجب أن يتم إعطاء الفريق كله فرصة لبداية جديدة في الموسم المقبل".

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