أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أنشيلوتي: لا يمكنك أن ترتكب أخطاء أمام ميسي

Google+ Print
أنشيلوتي: لا يمكنك أن ترتكب أخطاء أمام ميسي أنشيلوتي: لا يمكنك أن ترتكب أخطاء أمام ميسي

أثنى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على لاعب برشلونة ليونيل ميسي الذي سجل هاتريك في الفوز على الميرنجي 4-3 بملعب سانتياجو برنابيو مساء الأحد.

ميسي أحرز هدفين من ركلتي جزاء، وأخر من لعبة مفتوحة.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة: "لا يمكنك أن ترتكب أخطاء أمام لاعبين بإمكانات ليونيل ميسي".

وواصل المدرب الإيطالي مطالبته للاعبيه بالقتال حتى الجولة الأخيرة من عمر الدوري الإسباني بعدما عاد برشلونة للسباق.

وبات ريال مدريد متساويا في النقاط مع أتليتكو، والثنائي يتفوق على برشلونة بنقطة وحيدة قبل 9 جولات من خط النهاية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع