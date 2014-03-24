أنشيلوتي: لا يمكنك أن ترتكب أخطاء أمام ميسي

أثنى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على لاعب برشلونة ليونيل ميسي الذي سجل هاتريك في الفوز على الميرنجي 4-3 بملعب سانتياجو برنابيو مساء الأحد.

ميسي أحرز هدفين من ركلتي جزاء، وأخر من لعبة مفتوحة.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة: "لا يمكنك أن ترتكب أخطاء أمام لاعبين بإمكانات ليونيل ميسي".

وواصل المدرب الإيطالي مطالبته للاعبيه بالقتال حتى الجولة الأخيرة من عمر الدوري الإسباني بعدما عاد برشلونة للسباق.

وبات ريال مدريد متساويا في النقاط مع أتليتكو، والثنائي يتفوق على برشلونة بنقطة وحيدة قبل 9 جولات من خط النهاية.