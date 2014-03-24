جدو وربيعة جاهزان لأهلي بني غازي.. واستمرار راحة متعب

أكد خالد محمود طبيب الأهلي أن الثنائي محمد ناجي "جدو" ورامي ربيعة لا يعاني أي إصابة، وجاهز للمشاركة ضد أهلي بني غازي الليبي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان جدو وربيعة قد عادا من إصابتين طويلتين، لذلك ينتبه الجهاز الطبي للأهلي لحالتهما في الوقت الراهن.

ويحتاج الأهلي للفوز على أهلي بني غازي الليبي بعد الخسارة في لقاء الذهاب بهدف في المباراة التي أقيمت بتونس.

وفي الإطار ذاته، يستمر عماد متعب في الراحة السلبية التي حصل عليها من قبل الجهاز الطبي.

متعب أصيب بمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج لاسبوع من الراحة السلبية قبل الشروع في التدريبات.