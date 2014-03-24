المناظرة 4 من 5 - المعلم × طاهر .. خطط المرشحان لفريق الكرة في الأهلي

أيام ويشهد النادي الأهلي انتخابات مجلس الإدارة،والتي ستكون الأقوى في تاريخ النادي منذ انشائه في عام 1907.

المنافسة شرسة بين قائمتين تحتوي كل منهما على العديد من العناصر القوية، وهو الأمر الذي افتقدته انتخابات القلعة الحمراء الماضية.

ويعرض FilGoal.com في سلسلة حلقات متتالية، أهم الملفات التي سيتعين على المرشحين فتحها وإيجاد الحلول لها وطرح تصوراتهم حولها.

الملف الرابع - فريق كرة القدم

إبراهيم المعلم

1- الأهلي يمر بمرحلة صعبة وغريبة عليه ويجب تجديد صفوفه بلاعبين جدد أهم ما يميزهم الحيوية والشباب.

2- إدارة الكرة ستخضع للجنة الكرة التي ستكون لأفضل أبناء الاهلي في المجال حسن حمدي والخطيب طه اسماعيل وغيرهم من الاسماء الكبيرة.

3- أصبح الأهلي صاحب لقب الأكثر تتويجا فى العالم بالبطولات القارية، وتنمية اللقب والحفاظ عليه يجب أن يكون هدفا وذلك بالبناء وتطوير ماقدمته لجنة الكرة بالنادي.

محمود طاهر

1- الأفضل هو الاستعانة بمدرب اجنبي للخروج من الازمة الحالية وهي السياسة التي أرساها صالح سليم.

2- تدعيم الفريق بعدد من الصفقات السوبر.

3- الاعتماد علي قطاع الناشئين والشباب وإعادة دوره كمصدر تفريخ وتصنيع نجوم الأهلي.

4- ترك ادارة الكرة لمجموعة من افضل الخبراء والمتخصصين.