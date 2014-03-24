قالت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة، "إن القمامة اليوم فى الشوارع والأرصفة هى عبارة عن فلوس مرمية فى الأرض، ويجب أن نحترم هذه الموارد، وعدم المشى وراء الأنماط الأوربية دون تفكير".

وشددت الوزيرة، خلال كلمتها اليوم، فى افتتاح منتدى المعرض الهندسى واﻻستثمار فى المخلفات الصلبة، المنعقد اليوم، بفندق كونراد القاهرة، على ضرورة احترام الاقتصاد الشعبى واستعادة 80% من هذه الموارد، التى ستذهب إلى مصنع 6 أكتوبر والعاشر من رمضان .

وأكدت الوزيرة، أننا نحتاج إلى استثمارات لتؤهل مصانع السماد لإعادة استخدام المرفوضات، لأن معظمها متوقف، ويمكن إعادة تشغيل 20%، منها عند استخدام المرفوضات، التى ستصل إليها وتحويلها إلى طاقة والاستغناء عن الغاز الطبيعى، فى تشغيلها، وهو الأمر الذى يتطلب فى البداية فصل المخلفات فى كيسين، حتى لا تصل إلى تلك المصانع مخلوطة، وبالتالى عدم الاستفادة منها.



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