شابي: رونالدو مخطئ.. تفوقنا على ريال مدريد

مدريد، (إفي): صرح شابي هرنانديز نجم وسط برشلونة الإسباني، بأن فريقه تفوق على ريال مدريد في لقاء الكلاسيكو الذي جمع بينهما ضمن مباريات الجولة الـ29 من الليجا.

وفي تصريحات أدلى بها عقب المباراة ونقلتها صحيفة (ماركا) على موقعها اليوم الاثنين، قال شابي إن كريستيانو رونالدو أخطأ بتصريحاته التي أدلى بها حول حكم اللقاء وتشكيكه في ضربتي الجزاء اللتين احتسبتا للفريق الكتالوني.

وفي هذا الصدد أضاف: "كريستيانو مخطئ، لقد تعجل في انتقاداته.. برشلونة تفوق على ريال مدريد لذا النتيجة خرجت بهذا الشكل"، في إشارة إلى فوز برشلونة 3-4.

كما أشار: "أنا أعتقد أن ضربات الجزاء كلها كانت صحيحة، بما فيها تلك المحتسبة لكريستيانو"، مبينا أن لقب الليجا يتنافس عليه بضراوة الآن كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة والريال.

ويتساوى أتلتيكو مدريد مع الملكي في عدد النقاط (70 لكل منهما)، يليهما برشلونة ثالثا برصيد 69 نقطة.

وكان كريستيانو قد أكد عقب انتهاء اللقاء أن "الحكم ارتكب الكثير من الأخطاء، لا بد من اختيار حكام على مستوى المباراة، هو لم يكن يفقه شيئا وكان متوترا، لا أريد تبرير الخسارة، لكن أمورا كثيرة حدثت"