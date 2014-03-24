حمام البخار لبشرة أكثر إشراقاً

للحصول على بشرة مشرقة، أنت بحاجة للذهاب إلى أحد مراكز التجميل للقيام بجلسة لتنظيف البشرة، وذلك كل 3 – 6 أشهر، ولكن كيف تهتمين بإشراق بشرتك في هذه الأثناء؟

يفضل أن تقومي بعمل جلسة سريعة للعناية بالبشرة كل أسبوع، وذلك عن طريق هذه الخطوات البسيطة:

1. قومي بعمل حمام بخار على وجهك باستخدام أداة البخار أو إناء ماء مغلي.

2. استمري في تمرير بشرتك فوق وعاء الماء الساخن لمدة عشر دقائق.

3. استخدمي منشفة نظيفة للضغط على الأنف والجبهة حتى تزيلي البثور والرؤوس السوداء والأتربة منها.

4. أخيراً قومي بتمرير قطعة من الثلج على بشرتك، كما يمكنك استبدال الثلج بقناع من العسل أو الفراولة.