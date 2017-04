ملصقات جديدة بالجملة

كشفت شركة Universal Pictures عن ملصقين ترويجيين جديدين لفيلم Dumb an Dumber To المتوقّع إطلاقه في الصالات العالمية في 14 نوفمبر المقبل. نرى فيهما البدلتين اللتين سيرتديهما Jim Carrey و Jeff Daniels واللذان شاركا في الجزء الأول من الفيلم بعنوان Dumb and Dumber الذي صدر في العام 1994 ... كما أطلقت شركة Warner Bros. Pictures ملصقين للممثلين Adam Sandler و Drew Barrymore من فيلمهما الجديد Blended المنتظر في 23 مايو المقبل. يذكر أن هذا هو التعاون الثالث بين الممثلين اللذين شاركا سابقاً في بطولة فيلمي 50First Dates و The Wedding Singer. لم تكتف شركة Warner Bros. Pictures بالإفصاح عن الملصقين الخاصين بفيلم Blended بل أطلقت بموافقة شركة Legendary Pictures ملصقاً جديداً لفيلم Godzilla المنتظر في 16 مايو المقبل.