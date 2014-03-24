من الأجمل بأزياء Roksanda Ilincic .. آن هاثاواي أم جيسيكا باري ؟

في كل مرة نشاهد فيها إطلالات النجمات بفساتين متشابهة نتساءل: من منهن تبدو الأجمل؟ وفي هذه الحالة ارتدت نجمتان فستانين مختلفين من نفس المجموعة "Roksanda Ilincic" المخصصة لموسم قبل خريف 2014.

Anne Hathaway اختارت اللون البنفسجي مع البرتقالي لتحصل على لوك عصري أنيق في حفل إطلاق فيلمها الجديد، وقد استغنت كلياً عن المجوهرات، مما جعل فستانها يظهر بشكل جميل، فيما ظهرت الممثلة Jessica Pare في حفل تكريم المسلسل الذي تلعب فيه أحد الأدوار الرئيسية "Mad Men " بفستان مشابه باللونين الرمادي والبرتقالي كذلك، ثم نسقته مع حذاء لمّاع، وأكملت إطلالتها بحقيبة صغيرة وأقراط ناعمة.

شاهدي معنا إطلالة النجمتين، واحكمي معنا أيهما الأجمل برأيك؟