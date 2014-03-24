أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي -
السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن -
تغطية خاصة - أسامة كمال يرد على سبب التغطية المستمرة والإهتمام حول لقاء الرئيس السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

من الأجمل بأزياء Roksanda Ilincic .. آن هاثاواي أم جيسيكا باري ؟

Google+ Print
من الأجمل بأزياء Roksanda Ilincic .. آن هاثاواي أم جيسيكا باري ؟ من الأجمل بأزياء Roksanda Ilincic .. آن هاثاواي أم جيسيكا باري ؟

في كل مرة نشاهد فيها إطلالات النجمات بفساتين متشابهة نتساءل: من منهن تبدو الأجمل؟ وفي هذه الحالة ارتدت نجمتان فستانين مختلفين من نفس المجموعة "Roksanda Ilincic" المخصصة لموسم قبل خريف 2014.
Anne Hathaway اختارت اللون البنفسجي مع البرتقالي لتحصل على لوك عصري أنيق في حفل إطلاق فيلمها الجديد، وقد استغنت كلياً عن المجوهرات، مما جعل فستانها يظهر بشكل جميل، فيما ظهرت الممثلة Jessica Pare في حفل تكريم المسلسل الذي تلعب فيه أحد الأدوار الرئيسية "Mad Men " بفستان مشابه باللونين الرمادي والبرتقالي كذلك، ثم نسقته مع حذاء لمّاع، وأكملت إطلالتها بحقيبة صغيرة وأقراط ناعمة.
شاهدي معنا إطلالة النجمتين، واحكمي معنا أيهما الأجمل برأيك؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي