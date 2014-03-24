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إطلالات مريم حسين.. متجددة أم استعراضية؟

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إطلالات مريم حسين.. متجددة أم استعراضية؟ إطلالات مريم حسين.. متجددة أم استعراضية؟

تتمتع نجمات البرامج الخليجية بستايل استعراضي فريد يظهر في معظم إطلالاتهن، ومن هؤلاء النجمات مريم حسين التي عرفناها من برنامج المسابقات الخاص بها، وإطلالاتها المفاجأة فيه.

تحرص مريم حسين على أن تنقل أي إطلالة إلى مستوى آخر بتنسيقها مع إكسسوارات بارزة وتسريحة شعر ملفتة مع ماكياج خليجي مميز، ونلاحظ في إطلالاتها المختلفة أنها تتجنب انتقاء الفساتين الناعمة أو الإطلالات البسيطة غالباً، وهذا ما يجعل إطلالاتها مميزة جريئة ومختلفة.

بعيداً عن إطلالاتها الاستعراضية في برنامجها الترفيهي، تميل مريم حسين في إطلالاتها على السجادة الحمراء إلى اختيار فساتين السهرات الجميلة ذات التصاميم الأنيقة والملفتة، ولا يمكن أن ننسى إطلالتها الملفتة بفستان أسود فخم في مهرجان أبوظبي السينمائي لتنسقه مع عقد ماسي براق، ولا إطلالتها المميزة والأنيقة في المهرجان نفسه بفستان أنيق بلون باستيل رائع مزين بتفاصيل براقة ناعمة.

شاهدي معنا إطلالات مريم حسين، واحكمي إن كانت أنيقة ومتجددة أو متكلفة واستعراضية؟

 

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